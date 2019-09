Finisce 2-1 la partita tra l'Associazione Amigos e Boca Punta Penna. Un buonissimo Boca esce sconfitto dal match giocato nella serata di mercoledi contro la compagine dell'Associazione Amigos, eterni rivali dei vastesi. Entrambe le squadre, nonostante siano composte da organici di ottimo livello, si trovano appaiate all'ultimo posto in classifica a 6 punti dopo la vittoria di mercoledi degli Amigos.

Un campionato davvero molto equilibrato dove non si registrano squadre in fuga solitaria, ma squadre che infilando 2 o 3 riusltati consecuitvi si ritrovano catapultate dalla zona retrocessione a quella dei playoff, ed è proprio questo che spera di realizzare il Boca. Tornando al match di mercoledi i ragazzi sono costretti ad affrontare diverse assenze rispetto alla gara di sabato scorso. Non ci sono Brindisi, mister Cantalicio, Maccione e Serafini. Rientrava però capitan Della Casa afficnato nel match dall'esordiente Francesco Santill, uno dei migliori in campo, un altro vastese che da poco si è unito alla compagine del Boca.

Primo tempo avro di emozioni nei primi 15' di gioco. Da segnalare una punizone di Crisanti che sfiora l'incrocio e qualche sortita di Russo che però non trova la porta. Gli Amigos invece sul finale di prima frazione in azione di contropiede colpiscono il palo andando vicinissimi al vantaggio. Ripresa molto più viva con le squadre che giocano al gara a viso aperto. Sono gli Amigos a passare in vantaggio attorno al 10', serpentina in area del funambolico numero 13 con Della Casa che nel tentativo di anticiparlo lo stende in area.Rigore trasformato dall'11 avversario. Il Boca non accusa troppo il colpo e trova il pareggio dopo appena 5' con Della Casa che lancia su Zillotti, preferito da mister Mariotti a Mileno,che di prima pesca Russo,il quale sfruttando un errato intervento del difensore avversario si invola verso la porta e beffa il portiere in uscita con un delizioso pallonetto.

Le squadre però non si accontentano e su uno dei continui ribaltamenti di fronte gli Amigos trovano il 2 a 1 con un cross basso da destra sul quale il numero 20 interviene sbagliando clamorosamente, ma grazie a un fortunoso rimpallo con il portiere Bruno in uscita la palla finisce in rete. La partita diventa ancora più interessante con un Boca a trazione anteriore,con l'ingresso del talentuoso Mileno, che è costretto a lasciare ampi spazi in contropiede agli avversari. I vastesi sfiorano subito il pari con una punizione di Russo dal limite che esce di pochissimo al lato col portiere fermo a guardare. Al 30' Russo con un bellsisimo lancio mette Ricci in condizione di battere a rete ma l'ala napoletana non è precisa e il suo tiro termina alto.Dall'altra parte nei minuti finali si registrano 2 occasione per gli Amigos,nella prima il nuemro 13 alza troppo il pallonetto e nella seconda è bravissimo Bruno a chiudere lo specchio.

All'ultimo secondo della gara occasionissima pe ril Boca. Il neo entrato Panerai pesca con un preciso filtrante Pedace che mette di prima al centro dove arriva Russo che a 30 centimetri dalla porta colpisce malamente sbagliando il più il facile dei gol. Termina 2 a 1 ma con un buonissimo Boca che se riuscirà a infilare consecutivamente qualche buon risultato potrà dire la sua anche quest'anno.



Boca Punta Penna. BRUNO, MARIOTTI F (37' ST MILENO), SANTILLI, DELLA CASA, VILLANI, RICCI, DEGREGORIO, CRISANTI, PEDACE, ZILLOTTI (33' st PANERAI), RUSSO ALL.Mariotti Gaetano, all.in 2a STEFANO LA VERGHETTA.



Nel calcio a 7 invece 6 a 6 degli uomini di Tana che hanno pareggiato col il modestissimo Serena 80. Il settebello di Tana resta comunque nelle zone alte della classifica.A segno Mariotti Francesco con 2 reti e Russo con 4.