"Siamo contrari alle centrali a biomasse a Punta Penna. Non è la localizzazione giusta perché è un sito delicato e complesso, che sorge di fianco alla riserva naturale di Punta Aderci. Fermo restando il patto per il territorio" tra aziende della zona industriale di Vasto, pubblica amministrazione e ambientalisti. "La politica deve pianificare il territorio. Registriamo la disponibilità del sindaco di Cupello, Angelo Pollutri, ad accogliere l'impianto a biomasse per creare nel suo paese un polo energetico. Su questo auspichiamo un dialogo tra le amministrazioni del Vastese con il coinvolgimento delle istituzioni sovracomunali. C'è bisogno di energia alternativa e a costi contenuti".

Lo afferma Antonio Del Casale, segretario del Partito democratico di Vasto, sulle centrali a biomasse progettate a Punta Penna. Il primo impianto, quello della Istonia energy, ha ottenuto una sentenza favorevole del Tribunale amministrativo regionale di Pescara. Contro quella decisione la Giunta Lapenna ha deciso di presentare ricorso al Consiglio di Stato.

In una conferenza stampa tenuta stamani nella sede di piazza del Popolo insieme al consigliere provinciale Camillo D'Amico e al capogruppo in Consiglio comunale Francesco Menna, Del Casale chiarisce la posizione del Pd, che "non ritiene risolutiva la strada giudiziaria", ma "abbiamo dato mandato al sindaco, dicendo che lo avremmo appoggiato, qualsiasi fosse la sua decisione. Va dato atto al Comune di aver presentato il ricorso. Abbiamo sempre detto che siamo contrari alla localizzazione delle biomasse a Punta Penna. Ma, paradossalmente, in quell'area gli impianti fotovoltaici non si possono fare, le centrali a biomasse sì. Per questo, va stilato al più presto il piano di gestione del Sic", sito d'interesse comunitario, tutelato dall'Unione europea, "ferma restando la validità del patto per il territorio. Il via libera all'ampliamento del porto di Punta Penna è una vittoria del Pd".