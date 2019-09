È stato liberato mercoledì un giovane di fratino ferito che gli operatori della Riserva di Punta Aderci avevano portato al centro LIPU di Casacalenda. Il fratino era stato ritrovato dal signor Vincenzo Finizio sulla spiaggia di Vasto Marina qualche giorno fa, il quale, essendosi accorto che il piccolo non riusciva a volare ha contattato gli operatori della Cogecstre.



Fortunatamente l'ala ferita da urto contro qualche ostacolo non riportava una frattura scomposta e, quindi, il recupero è avvenuto bene ed in tempi brevi. Si tratta di interventi altamente specialistici che solo il LIPU per la fauna selvatica di Casacalenda può fare.



Per questo motivo i rappresentanti del Cogecstre auspicano che il centro, a rischio chiusura per mancanza di fondi, possa continuare ad operare perchè, in tal caso, verrebbe a mancare l'unico riferimento per Molise e l'Abruzzo meridionale per questo tipo di interventi. Interventi che vanno bel oltre la pur primaria questione della salvezza di un essere vivente, perchè le specie animali all'interno delle Riserve sono uno dei motivi fondanti dell'istituzione e rappresentano in genere specie minacciate o in pericolo.