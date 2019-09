Adecco Training continua ad investire in formazione in Abruzzo e Molise e promuove con Comma Srl percorsi completamente gratuiti per diventare Esperto paghe e contributi, Operatore Turistico, Impiegato commerciale e per migliorare la propria conoscenza delle lingue con un corso di Inglese intermedio.



La realizzazione di queste attività di training - che si svolgeranno a Termoli, San Salvo e Vasto dal 19 novembre al 21 dicembre - nasce da una duplice necessità: da un lato rispondere alle esigenze delle aziende che hanno bisogno di inserire risorse con queste competenze, dall’altro offrire nuove opportunità di lavoro sul territorio a persone inoccupate, disoccupate ed in mobilità, interessate a trovare un’occupazione in ambito amministrativo, turistico o commerciale.



Ogni corso si rivolge a 15 partecipanti, è finanziato dal fondo Forma.Temp e avrà una durata di 80 ore. Per iscriversi è necessario contattare Comma Srl al numero 0873/762001 oppure all'indirizzo info@commasrl.com.