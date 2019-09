Il Movimento 5 Stelle di San Salvo comunica i risultati del sondaggio fatto per sapere dove posizionare le macchinette dell'acqua a km0. "In seguito al sondaggio fatto, sia su Facebook che in Piazza Papa Giovanni XXIII, abbiamo conseganto i risultati per fornire all’amministrazione l’opinione pubblica circa i siti dove posizionare le macchinette dell’acqua a KM 0 è emerso quanto segue:



La locazione più votata è indubbiamente PIAZZA ALDO MORO (111 voti), risulta essere il sito strategicamente più adatto per questa iniziativa, a seguire con (85 voti) c’è il PARCHEGGIO DAVANTI IL CAMPO DI VIA RIPALTA, anch’esso adatto per posizionare una macchinetta dato l’ampio parcheggio e la posizione di passaggio.



Molto distante dai primi 2 risulta esserci il piazzale di fronte il PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIA MONTEGRAPPA (39 voti), a seguire emerge la zona EUROSPIN (31 voti), VILLA COMUNALE (29 voti) e PARCHEGGIO DAVANTI AL BEATCAFE’ (27 voti).

A seguire, riscuotendo poco successo, ci sono il PIAZZALE DAVANTI A DECO’, STADIO DAVIDE BUCCI, PIAZZA DELLA PACE, ZONA PISCINA COMUNALE, PIAZZA ABRUZZO, PIAZZA SAN VITALE, FONTANA VECCHIA, MERCATO COPERTO e VIA SAVOIA.



Sperando di aver fatto cosa gradita in supporto all’amministrazione, iniziando con questi piccoli passi a rendere partecipe delle scelte pubbliche i veri diretti interessati e cioè I CITTADINI, ci auguriamo che questi nostri sforzi vengano presi quantomeno in considerazione, grazie a tutti".