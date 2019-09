Sta bene la cagnetta di Lentella vittima di un gesto incivile i primi del mese, quando il suo proprietario, per non sporcare la propria auto, l'aveva legata con una catena alla propria vettura trascinandola in giro per il paese.

Dopo che il dottor Genovesi, del servizio veterinario ASL, aveva effettuato un sopralluogo insieme ad una guradia zoofila dell'associazione Amici di Zampa, era stato deciso di togliere il cane, che nel frattempo aveva partorito, alla persona responsabile del brutto gesto. Quest'ultima sarà denunciata e l'associazione Amici di Zampa si costituirà parte civile.

La cagnetta adesso si trova nel canile municipale di Vasto, insieme ai suoi 6 cuccioletti, che nonostante tutto stanno bene. I soci del canile hanno deciso di chiamarla Martina, vista la vicinanza con la festa di San Martino.

Tra due mesi, verso la fine di dicembre, al termine del periodo di svezzamento, i cuccioli potranno essere adottati.

"E' un gesto di grande inciviltà - ha dichiarato Rosanna Florio, presidente dell'associazione Amici di Zampa che gestisce il canile municipale - chi non ama gli animali non ama nemmeno le persone. Nessuno è obbligato ad avere un cane, ma non per questo deve mancare di rispetto nei loro confronti, è come se uno a cui non piace l'arte andasse a distruggere tutti i quadri o le statue. Rispetto che deve essere insegnato soprattutto ai bambini che troppo spesso seguono esempi sbagliati e dai quali imparano comportamenti negativi".