Sciopero al Cotir di Vasto:

Sono in sciopero da questa mattina i dipendenti del Cotir di Vasto, il centro di ricerca creato per studiare gli aspetti collegati all'irrigazione sul territorio. Sono 29 le persone che non ricevono lo stipendio da sette mesi.



Dopo le visitie di ieri di alcuni politici e l'assemblea permanente, i lavoratori hanno comunque indetto lo sciopero per la giornata di oggi. Alcuni di loro sono a L'Aqula per manifestare per il rinnovo del contratto nazionale, mentre altri, sono rimasti in sede perchè non potevano interrompere il lavoro che stanno portando avanti.

I lavoratori hanno comunque manifestato già dalla giornata di ieri la ferma volontà di proseguire nella protesta a oltranza fino a quando la situazione non si sbloccherà e riceveranno gli stipendi arretrati.