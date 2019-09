Per il terzo anno consecutivo il tavolo interministeriale di monitoraggio certifica ''l'ottimo'' stato di salute dei conti abruzzesi in campo sanitario. Lo annuncia il presidente della Regione, Gianni Chiodi, che aggiunge: ''E' il primo importante passo verso quell'operazione di riduzione della leva fiscale regionale in favore di famiglie e imprese. In sostanza, siamo nelle possibilita' tecnica di ridurre le tasse a partire gia' dalla prossima finanziaria regionale''.