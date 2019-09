Continuano i progressi di Andrea Iannone nei test di Valencia con la Ducati Desmosedici. Il pilota vastese, ingaggiato per la stagione 2013 dal team Pramac, ha compiuto poco più di 50 giri sul tracciato iberico, facendo registrare il miglior tempo di 1.33.833, ad un secondo e mezzo dal più veloce di giornata, Dani Pedrosa. In questi test "sdoppiati", in cui la Yamaha è andata ad Aragon, Iannone sta prendendo confidenza con quella che sarà la sua moto nel prossimo motomondiale.

Tante le differenze con le moto che ha guidato fino ad oggi. Tra potenza diversa, peso ed elettronica, di cose da imparare ce ne sono tante. Ma Iannone progredisce giro dopo giro. Ieri ha avuto l'occasione di provare anche sulla pista bagnata, la prima volta per lui con la Ducati, chiudendo con il 13° tempo.

E' chiaro che in questi test, soprattutto con i debuttanti, i tempi e le posizioni valgono poco. Però, guardando un po' di dati, si può capire come quanto fatto da Andrea sia confortante, visto che gli altri piloti Ducati (in particolare due veterani come Dovizioso e Hayden) non sono così distanti. Ci sarà ancora da lavorare, per trovare il giusto feeling con una moto che negli ultimi anni è sembrata difficile da guidare per un campione come Rossi. Grinta, talento e voglia, a Ian 29 non mancano di certo.