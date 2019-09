Oggi Rosy Bindi a Vasto, domani Anna Finocchiaro a San Salvo. I comitati per Bersani candidato premier stringono i tempi e lanciano il rush finale della campagna elettorale in vista delle primarie con cui il centrosinistra sceglierà il suo candidato premier per pe elezioni 2013.

Vasto - Oggi, alle 19.30, alla Multisala del Corso, arriverà Rosy Bindi, presidente del Partito democratico.

"Sarà una momento importante - scrivono i rappresentanti del comitato pro Bersani - per sensibilizzare i cittadini vastesi verso le Primarie del centrosinistra del 25 Novembre e toccare i temi più rilevanti della politica nazionale confrontandosi sui temi fondamentali del programma di Bersani, in particola modo su come uscire dalla crisi economica ripartendo dal lavoro nel contesto politico-sociale ed economico italiano ed europeo".

San Salvo - Domani la senatrice Anna Finocchiaro, capogruppo del Pd al Senato, prenderà parte all'incontro pubblico che si terrà a San Salvo, nell'auditorium del Centro culturale Aldo Moro. Interverranno anche il senatore Giovanni Legnini (uno dei papabili per la candidatura alla presidenza della Regione) e il segretario regionale del Partito democratico, Silvio Paolucci.