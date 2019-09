Tre auto rubate nel giro di poche ore. E' il bilancio dell'ennesimo raid messo a segno da una banda di ladri che punta alle vetture. Nel mirino della gang entrata in azione stanotte sono finite due autocarrozzerie di Vasto.

Due le auto sparite nel primo colpo, una nel secondo. I ladri sono entrati in azione alla Carrozzeria Pitagora, in via Sant'Onofrio, alla periferia occidentale della città, approfittando della quiete notturna e del fatto che lungo la strada principale in quelle ore il traffico è ridotto praticamente a zero.

Secondo raid in via del Porto, nell'autocarrozzeria Mariotti. Indagano le forze dell'ordine, che cercano i responsabili. Informative sono state inviate ai Comandi dei territori limitrofi nella speranza di bloccare la fuga dei ladri, nella maggior parte dei casi diretti al meridione.