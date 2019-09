"La Vastese 1902 ha bisogno del sostegno dei suoi tifosi...domenica prossima non conta l'avversario...tutti allo stadio!!! spargi la voce e gira sms".

E' questo il messaggio che i tifosi biancorossi stanno facendo girare da ieri con ogni mezzo di comunicazione possibile per cercare di portare più pubblico all'Aragona dove nelle ultime gare interne l'affluenza è stata molto bassa. Dopo due anni senza calcio oggi c'è una squadra, che con importanti investimenti sul mercato e l'ingaggio di giocatori di categoria superiore, occupa la prima posizione in vetta solitaria alla classifica.



Adesso non ci sono più scuse, la categoria non conta, così come non conta l'avversario, è il momento di dimostrare tutto il proprio attaccamento e dare tutto il sostengo necessario alla squadra e alla società che si è impegnata per riportare il calcio a Vasto.

L'appuntamento è domenica alle ore 14.30 allo stadio Aragona dove la Vastese scenderà in campo contro il Lauretum.