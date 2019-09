Sono ripartite le attività organizzate dal Progetto Giovani del Comune di Vasto presso il Centro di Aggregazione Giovanile in via Ritucci Chinni 1.



Il primo appuntamento del Corso gratuito di Lingua Spagnola è previsto per giovedì 15 Novembre alle 18. Il corso è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Per iscrizioni ed altre informazioni inviare una email a sideshow@hotmail.it oppure telefonare al 345.6074317.



E’ ancora possibile iscriversi al Workshop gratuito di Graffiti e Street Art aperto a tutti coloro che sono interessati a conoscere e comprendere i movimenti artistici urbani, ormai sempre più presenti nelle gallerie d'arte contemporanea di tutto il mondo. Un viaggio teorico-pratico per conoscere le origini, i principali pionieri del movimento, le tecniche e gli stili base che hanno condizionato tutto il mondo del Writing e della Street Art.



Il corso è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni, per iscriversi basta inviare una e-mail a sideshow@hotmail.it oppure telefonare al 339.8891215.