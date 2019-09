La formazione Juniores del Vasto Marina supera 1-0 la Faresina nella settima giornata di andata del campionato Juniores Elite girone B agli ordini del signor Civico di Vasto. Con questa vittoria la squadra di mister Antonaci arriva a quota 16 punti in classifica e prosegue la sua marcia nei piani alti. La rete della vittoria è arrivata al 22' della ripresa con Di Giorgio.

La cronaca. I biancorossi si affacciano nell'aria avversaria dopo due minuti con un colpo di testa impreciso di Cesario, al 9' Iammarino dalla difesa apre in avanti per Cesario che avanza e tira, Turilli non trattiene, l'accorrente Zara ci prova, ma finisce fuori. Al 17' dalla sinistra Racciatti mette in mezzo, ma non ci arriva nessuno, la palla torna fuori area sui piedi di Stivaletta che calcia debolmente, al 23' lo stesso Stivaletta serve Ercolano sulla destra che però non controlla. Al 28' Marinelli offre una buona palla a Cesario che tira, ma Turilli para di nuovo, al 29' il tentativo di Zara viene spedito in calcio d'angolo dalla difesa avversaria, mentre al 32' Di Giorgio ci prova, ma la conclusione non è pericolosa. Nel finale di primo tempo Iammarino si infortuna, prende il suo posto Luciano, non al meglio della condizione per via di una botta rimediata nella partita di domenica con la prima squadra.

Nella ripresa il Vasto Marina continua ad attaccare per cercare la via del gol: è ancora Marinelli che passa a Cesario, ma l'attaccante da posizione ravvicinata manda in alto, al 8' Piccinini, entrato al posto di Racciatti, si invola sulla destra, entra in area dove si ritrova a tu per tu con il portiere avversario, ma non è lesto, cerca un dribbling di troppo invece che tirare e così Turilli riesce a bloccare la sfera, al 14' il tiro di Stivaletta va fuori, al 15' un errore in difesa di Carusi rischia di favorire Parente, ma Benedetti para in due tempi e un minuto dopo un tentativo di Piccinini supera la traversa. I ragazzi di Antonaci non riescono a segnare, come se non bastesse ci si mette anche la sforuna, al 17' Di Gorgio, servito da Piccinini prende in pieno il palo con la palla che torna tra le mani del portiere avversario. Al 22' finalmente si sblocca la partita: Marinelli avanza sulla destra si accentra e tira, ma Turilli para, sulla ribattuta interviene di nuovo Marinelli, ma la sfera viene respinta ancora e finisce sui piedi di Di Giorgio che lascia partire un bolide che si insacca nella porta avversaria. Al 33' Zara calcia alto, mentre al 42' Rosati su punizione manda la palla sulla rete di recinzione.

Tabellino

Vasto Marina-Faresina 1-0 (0-0)



Rete: 22' st Di Giorgio (V)

Vasto Marina: Benedetti, Iammarino (43' Luciano), Racciatti (1' st Piccinini), Stivaletta, Carusi, D'Alessandro, Zara, Marinelli, Cesario, Ercolano, Di Giorgio. A disposizione: Daiello, Ierbs. Allenatore Antonaci.

Faresina: Turilli, Bucciarelli, Rosati A., Capetola (24' st Legnini), Salvatore, Scamuffo, Amoroso, Rosati S., Liberati (17' st Mascioli), Parente, Tatasciore (35' st Serra). A disposizione De Luca, Di Girolamo. Allenatore Trovarello.

Arbitro: Civico di Vasto