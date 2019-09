A giudicare dai messaggi che corrono veloci sul web Andrea Iannone è stato già adottato dai ducatisti. Oggi, sulla pista di Valencia, sarà il primo giorno ufficiale da pilota Ducati, nel team Pramac. Ieri una Desmosedici con una livrea nera è stata "colorata" con gli adesivi del pilota vastese. Sul cupolino è comparso il classico numero 29, insieme agli altri sponsor.

Per i tifosi di Iannone sembra quasi un sogno vederlo approdare nella classe regina del motomondiale. Ma è tutto vero e questa mattina potranno ammirarlo girare su quella che sarà la sua moto per i prossimi anni. La Ducati non arriva da un periodo felice, dopo le difficoltà che hanno visto anche un re delle due ruote come Valentino Rossi rassegnarsi.

Ecco quindi che nella casa di Borgo Panigale, oggi di proprietà Audi, c'è molta attesa per i nuovi piloti. Nel team ufficiale è arrivato l'altro italiano Andrea Dovizioso. Iannone sarà nel team satellite, ma avrà comunque tutto il materiale ufficiale.

Sul web è già apparsa qualche foto, che mostra una tuta tutta nuova e uno Iannone sorridente e pronto per tuffarsi in questa nuova avventura. Oggi i primi test, poi ci sarà tempo per prepararsi al meglio per il campionato 2013. Non è un sogno, è tutto vero. Un pilota vastese sarà nel massimo campionato motociclistico. Si ripeterà la sfida con Marquez, che ha infuocato l'ultima stagione, ma poi ci saranno mostri sacri del calibro di Lorenzo, Rossi, Pedrosa e così via. Ma i tifosi di Iannone, c'è da starne certi, non avranno occhi che per lui.