Roma, Bucarest, Praga, Stoccolma, Madrid, Lisbona, Atene e in tante altre città europee, il 14 novembre scenderanno in piazza i lavoratori e le lavoratrici per dire: l'austerità non funziona, è necessario un cambio di rotta per ridare impulso al lavoro e per ristabilire la giustizia sociale e la solidarietà tra i paesi.



Manifestazioni, sit-in e scioperi generali si susseguiranno per tutta la giornata, in occasione della mobilitazione indetta dalla Confederazione Europea dei Sindacati.



Il circolo di Rifondazione Comunista di Cupello/ San Salvo aderisce e sostiene la mobilitazione e sarà presente con i compagni e le compagne in tutte le manifestazioni organizzate in Abruzzo.



Di seguito le manifestazioni in programma in Abruzzo.

Mercoledì 14 novembre

La CGIL ha aderito alla giornata di lotta e proclamato lo Sciopero Generale. In Abruzzo lo sciopero sarà di 8 ore e la manifestazione regionale si svolgerà con le seguenti modalita':

Corteo a Pescara

Piazza della Madonnina – Ponte del mare ore 9.30

(arrivo a Piazza Sacro Cuore)

Sciopero generale indetto dai Cobas con manifestazione regionale



Corteo a Vasto

partenza da Terminal di via dei Conti Ricci – ore 9.00

(arrivo a Piazza Diomede)