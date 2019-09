Debutto vincente fra le mura amiche per Celenza e compagni contro la Virtus Montesilvano in una partita combattuta, contro una compagine spigolosa e ben allenata. La palestra di via De Gasperi, con il suo numeroso pubblico per il quasi tutto esaurito, fa da cornice alla prima vittoria interna. Anche questa volta il risultato finale non racconta l'andamento di una gara saldamente in mano a coach Ialacci che, vinti i primi tre quarti accumulando 17 punti con cui iniziare l'ultima frazione, concede spazio a tutta la panchina amministrando fino alla sirena finale con gli ospiti che ci provano fino in fondo, ma la loro rincorsa si ferma ad un paio di canestri con l'ultima palla (del -2) che entra però il lancio è partito dopo il suono della sirena e i due punti non vengono convalidati.



Nel corso di questa settimana si lavorerà molto questa visto che sabato si giocherà di nuovo in casa contro la forte compagine Gs L'Aquila dei fratelli Panella.

AMICI DEL BASKET 58

VIRTUS MONTESILVANO 54

AMICI DEL BASKET S.SALVO - TOTH 16, CELENZA 15, DESIATI 11, Tana 6, Nanni 4, GABRIELE 3, GRECO 11, Koshena, Sacchetta, D'Adamo, Mancini, Ludovico. All. Ialacci.

VIRTUS MONTESILVANO - Di Giandomenico 14, SABBATINELLI 13, MARINELLI 8, ZAGARIA 7, FARANO 6, IEZZI 6, D'Andreamatteo, Di Fonzo, Di Giuseppe, Sciuto, Cavuti ne, Di Domizio ne. All. De Felicibus.

ARBITRI: Grappasonno e Cicala.







Parziali: 1°q 16-11; 2°q 35-24(19-13); 3°q 52-36(17-12); Finale 58-54(6-18).