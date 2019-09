Furto alle Poste, la difesa:

"Non sono ancora state formulate le motivazioni. Dobbiamo aspettare", dice l'avvocato Giovanni Cerella. Per ora l'impiegato delle Poste accusato di aver rubato 15mila euro dalla cassaforte dell'ufficio centrale di Vasto rimane agli arresti domiciliari. "A breve dovremmo conoscere la decisione del Tribunale del riesame e la motivazione", dichiara il legale della difesa.

La vigilia - Da un mese e due giorni è agli arresti domiciliari. Deve difendersi dall'accusa di peculato. Dice di non essere stato lui a far sparire i soldi. In mattinata si saprà se i giudici del capoluogo gli credono o, quanto meno, ritengono che non sussistano più le esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame dell'Aquila decide oggi sulla richiesta di remissione in libertà di P.R., 53 anni, vastese, l'impiegato delle Poste finito agli arresti domiciliari l'11 ottobre perché indiziato di aver rubato 15mila euro dalla cassaforte del settore Poste impresa dell'ufficio postale centrale di Vasto.

"Abbiamo depositato una memoria difensiva. Oggi sapremo se la nostra istanza è stata accettata dai magistrati", dice l'avvocato Giovanni Cerella, che compone il collegio difensivo insieme al suo collega Giuseppe Ciccarelli.

Accusato di peculato, l'uomo, che nelle scorse settimane era stato già raggiunto da un avviso di garanzia e spostato dall'amministrazione postale in un ufficio di Chieti, è stato posto ai domiciliari l'11 ottobre su ordinanza di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, Anna Rosa Capuozzo, e notificato dai carabinieri del capitano Giancarlo Vitiello.

Il gip ha già detto no al ritorno il libertà dell'indagato, che "respinge le accuse. Nell'interrogatorio, dinanzi al magistrato ha negato di essere lui il responsabile dell'episodio che gli viene contestato", afferma Cerella. "Le immagini della videosorveglianza interna? Non registrano il nostro assistito vicino alla cassaforte. Non dimostrano che è stato lui ad aprirla e a prendere il denaro".

Le indagini - Così l'11 ottobre, giorno dell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, il capitano dei carabinieri di Vasto, Giancarlo Vitiello, ricostruiva le indagini, coordinate dal procuratore capo, Francesco Prete: "Il reato contestato è quello di peculato per essersi appropriato di una somma di circa 15mila euro sottraendola dalla cassaforte di Poste Imprese.

Il fatto si sarebbe verificato il 31 agosto di quest’anno e le indagini hanno richiesto una serie di complicate attività tecniche per giungere all’identificazione del presunto responsabile. In realtà quello del 31 agosto non è stato l’unico ammanco verificatosi presso le Poste centrali di Vasto giacché nel recente passato ve ne erano stati almeno altri tre.

Nel corso delle investigazioni, l’abitazione dell’indagato è stata sottoposta a perquisizione e i militari hanno sequestrato una somma di denaro contante ritenuta collegata all'accaduto.

Gli accertamenti hanno messo in evidenza che l’indagato non si trova in difficoltà economiche anzi, ha un elevato tenore di vita, è proprietario di beni (mobili e immobili) e sino a poco tempo fa, era anche titolare di una Porsche Cayenne".

Dagli uffici delle Poste sarebbero sparite anche altre somme di denaro: "Le indagini sono ancora in corso per risalire agli autori degli altri ammanchi denunciati".