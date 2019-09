Per l'atleta vastese Francesco Vastola è arrivato un prestigioso quinto posto al Torneo Nazionale Città di Bologna che si è svolto domenica 11 novembre al Palacus di Bologna. Nella categoria Under 23 Kg 73, nella quale era all'esordio, Vastola ha dovuto incontrare atleti fisicamente molto più potenti, ma nonostante i suoi 17 anni ha vinto il primo incontro dopo due minuti per un ippon di morote seoi nage, tecnica tra i suoi speciali.

Avendo perso l'incontro successivo con il campione di categoria nel ripescaggio si è ritrovato ad affrontare un atleta molto potente fisicamente dal quale è stato dominato, non per la tecnica di judo, ma per la forza fisica. "E' stata un'esperienza molto valida e soprattutto interessante" ha dichiarato soddisfatto il suo insegnante tecnico.