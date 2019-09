Sabato 17 novembre alle 18.00 nella sede del Cai-Vasto in via delle Cisterne 4 è in programma un incontro in occasione della Fiaccolata della Memoria, che a Pietransieri, il 20 novembre, ricorda le 128 persone trucidate dai nazisti nel 1943 in contrada Limmari.



Quest'anno, assieme a numerosi cittadini, studenti e rappresentanti delle istituzioni (tra cui il Presidente della Camera dei Deputati), parteciperà anche la sezione di Vasto del Cai.



La strage, del 21 novembre 1943 - iniziata già la settimana precedente - considerata la più orrenda della permanenza tedesca in Abruzzo. Vi perirono 60 donne, 34 bambini al di sotto dei 10 anni (tra cui un neonato di un mese), molti anziani. I corpi restarono a lungo abbandonati nella boscaglia, sepolti dalla neve sino alla primavera del 1944.



Il racconto del massacro, nel contesto del periodo recente più terribile della storia dell 'Italia, avrà luogo con la proiezione parziale di due documentari, intessuti di filmati originali, interventi di storici, testimonianze (tra cui quella di Virginia

Macerelli, unica superstite della strage, bambina di sette anni all'epoca dei fatti).



I film sono:

La guerra dimenticata - Partigiani d 'Abruzzo dal Sangro alla libertà, di Massimo Sani, prima parte dal titolo "Terra bruciata" 1996, 57'



La guerra in casa - Il sangue dei Limmari, di Anna Cavasinni e Fabrizio Franceschelli, 2009, 36' L'incontro si inserisce nella rassegna cinematografica "Cinema e Cime - Uomini e montagne raccontati dal cinema" a cura di Nicola Racano.



La Fiaccolata della Memoria è in programma a Pietransieri il 20 novembre. Per non dimenticare è in porgramma la 20° edizione della fiaccolata dei Limmari, organizzata dall’Associazione Alpini di Roccaraso, ricordando ciò che disse papa Giovanni Paolo II: "Mai più guerre, mai più la guerra e la mia generazione che ha vissuto questa tragedia ha il dovere di farlo comprendere ai giovani".



Questo il programma:

Ritrovo: ore 13,15 Parcheggio fotovoltaico Via dei Conti Ricci

Partenza: ore 13,30

Ritrovo a Pietransieri: ore 15.30 e partenza a piedi o in navetta per Limmari

Inizio fiaccolata: ore 16.30

Fine fiaccolata: ore 18.30

Fine cerimonia: ore 20.00

Cena (al sacco o sul posto)

Partenza per Vasto: ore 21.00



Responsabili : A. Colantonio; G.Colonna (cell. 3409800488); N.Racano