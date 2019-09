Equitalia ha dato la propria disponibilità al Comune di Vasto a garantire, per un certo periodo di tempo, un servizio di due giorni a settimana in Città, all’interno di locali che il Comune ha dichiarato di voler mettere a disposizione. La notizia arriva direttamente dal direttore generale della Direzione centrale servizi enti e contribuenti di Equitalia, Marco Cuccagna, il quale ha risposto in questi giorni alle richieste del Presidente Enrico Di Giuseppantonio. La vicenda prende le mosse da un Ordine del giorno che il Consiglio Provinciale aveva approvato all’unanimità lo scorso 31 luglio, dando mandato al Presidente Di Giuseppantonio di farsi interprete presso Equitalia della necessità di evitare la chiusura dell’ufficio di Vasto per continuare a garantire un servizio utile al territorio e agli utenti.



"Senza entrare nel merito delle strategie societarie e dei processi di riorganizzazione interna – dice il Presidente Di Giuseppantonio – ritengo che la disponibilità offerta da Equitalia a garantire ancora il servizio nella Città di Vasto vada considerata nell’ottica di un fattivo spirito di collaborazione fra Enti locali e la stessa Equitalia, che ha annunciato anche nuovi canali di pagamento. Il mio auspicio è che la reciproca disponibilità fin qui manifestata si traduca al più presto in un servizio utile e puntale per i cittadini".