La Vastese Juniores supera 3-0 il Tre Ville in trasferta e sale a quota 13 punti in classifica confermandosi in vetta. Il primo tempo è controllato molto bene dai biancorossi con palla sempre a terra senza rischiare nulla, al 15' primo gol che porta la firma di Angelo Finamore e al 35' arriva il raddoppio di Ayoub.



A riposo con ottimo primo tempo, il collettivo è l'arma in più della Vastese che nella ripresa con un buon possesso palla controlla la gara con il possesso, anche se spreca qualche pallone di troppo. Al 20' un gran goal di testa di Tartaglia su calcio d'angolo chiude definitivamente la partita.



Soddisfatto l'allenatore Michele Stivaletta: "Sono molto contento del primo tempo durante il quale i miei ragazzi hanno offerto un ottimo possesso palla, sono stati disciplinati in campo e con il giusto agonismo, sono invece meno contento della fase realizzativa perchè sono state troppe le occasioni mancate. Un plauso va fatto al gruppo, c'è grande armonia e rispetto. Il lavoro duro di questi mesi diventa gratificante. Dopo cinque giornate è bello vedere il mio gruppo reagire così".

Vastese: Delle Donne, D'Adamo, Chiari, Finamore G., Tartaglia, Savino, Moretta, Ayoub, Antonino, Di Laudo, Finamore A. A disposizone: Schiavone, Bucciarelli, Torrione, Morrone, Ceresa, De Feo. Allenatore Michele Stivaletta.