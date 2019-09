Solenne cerimonia questa mattina per ricordare la strage di Nassiriya, in cui il 12 novembre 2003 persero la vita 19 italiani: 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e due civili. Un attentato nella caserma italiana in terra irachena, che ancora oggi viene ricordato.

Sono stati i carabinieri della Compagnia di Vasto ad organizzare la cerimonia a cui hanno partecipato autorità civili e militari, cittadini e i bambini della scuola primaria Stirling. Dopo la preghiera di benedizione recitata da don Domenico Spagnoli, l'esecuzione del silenzio e la deposizione della corona d'alloro.

Poi sono stati il capitano Giancarlo Vitiello e il sindaco Luciano Lapenna a pronunciare un discorso in memoria di questi italiani caduti. Al termine della cerimonia un simpatico fuori programma, con i bambini che, insieme al capitano Vitiello e al luogotenente Petrocchi, hanno intonato l'Inno di Mameli.