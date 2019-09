Il Pd fa muovere i suoi "pezzi da novanta" per sostenere la candidatura del segretario Pier Luigi Bersani nelle primarie che si terranno tra due settimane. Mercoledì, alle 19.30, presso la Multisala del Corso, arriverà Rosy Bindi, presidente del Partito Democratico.

"Sarà una momento importante - scrivono i rappresentanti del comitato pro Bersani- per sensibilizzare i cittadini vastesi verso le Primarie del centrosinistra del 25 Novembre e toccare i temi più rilevanti della politica nazionale confrontandosi sui temi fondamentali del programma di Bersani, in particola modo su come uscire dalla crisi economica ripartendo dal lavoro nel contesto politico-sociale ed economico italiano ed europeo".