La San Paolo Volley subisce la prima sconfitta stagionale nella trasferta di Loreto Aprutino. Le ragazze allenate da Mario Baiocco reggono fino al vantaggio per 14-9 nel primo set. Poi cala il buio e arriva una brutta sconfitta. Netti i parziali (25-21/25-21/25-18), con tutta la squadra che ha giocato molto al di sotto di quanto fatto vedere nelle prime quattro uscite stagionali.

Se nella gara di Ortona era stato proprio lo spirito di squadra a far conquistare la vittoria, nella gara di Loreto Aprutino tutto ciò è mancato. "Onestamente c'è poco da salvare -ha commentato Mario Baiocco a fine gara-. Forse la ricezione, ma attacco e difesa sono stati pessimi".

Se nel turno infrasettimanale, nonostante il riposo (visto il girone a 11 squadre), la San Paolo era riuscita a mantenere la testa della classifica, con la sconfitta di ieri le vastesi sono scivolate al 4° posto. La classifica è pur sempre molto corta, ma, come fa notare Baiocco, "lo è sia verso l'alto che verso il basso".

Ecco, quindi, che in settimana sarà necessario analizzare la sconfitta. "Il Loreto era alla nostra portata -ha detto Baiocco-, eppure ci ha battuto e scavalcato in classifica". Se ad inizio stagione non c'era ancora una situazione chiara sugli obiettivi della squadra, e le prime gare avevano portato tanto entusiasmo, questa battuta d'arresto, per il modo in cui è arrivata, impone una seria riflessione. La stagione è lunga e la squadra ha subito molti cambiamenti rispetto alla passata stagione. "Ma non ci abbattiamo - dice il tecnico vastese-. Ora è importante ricercare gli aspetti positivi e ripartire da quelli".

Un passaggio difficile, quello della stagione della San Paolo Volley, ma già sabato prossimo, nella sfida casalinga contro il Guardiagrele, Caporaso e compagne cercheranno di riprendere il cammino in campionato nel migliore dei modi.