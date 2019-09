Chissà se a furia di parlare del celebre 5-1 rifilato dal Pescara alla Juventus quasi vent'anni fa non sia venuta voglia alla Vecchia Signora di cogliere l'occasione per vendicarsi a dovere. Se l'obiettivo era questo di certo è stato raggiunto: Quagliarella (tripletta), Vidal, Giovinco e Asamoah sono le sontuose firme grazie alle quali i bianconeri sommergono per sei reti ad una il povero Pescara. E dire che dopo un inizio incubo, con 2 gol e diverse occasioni a favore della Juve, i biancazzurri riuscivano a rendersi pericolosi con Quintero (palo su punizione) e addirittura ad accorciare le distanze con un bel colpo di testa del generosissimo Cascione. Dopo aver gridato al pari su una conclusione di Nielsen fuori di un niente, il Pescara è tornato a soccombere altre tre volte nel giro di un quarto d'ora, mostrando imbarazzanti limiti nei meccanismi difensivi e facilitando le azioni dei pur eccellenti palleggiatori juventini. La ripresa ha visto il solo gol in rovesciata di Quagliarella, forse la squadra di Conte non ha voluto infierire. Differenza abissale tra le due formazioni come ampiamente previsto alla vigilia, ma l'impressione è che ancora una volta Stroppa e i suoi ragazzi avrebbero potuto affrontare meglio l'incontro. Scollegamento evidente tra i reparti, svagatezza totale della retroguardia, punte poco incisive, troppa libertà data ad un genio come Andrea Pirlo. Il mister viene confermato dalla società, non sono queste le gare dove il Pescara deve strappare punti salvezza: i problemi comunque restano, resta la speranza che negli scontri diretti (prossimo turno a Siena) possano essere compensati con la voglia di vincere e di restare in Serie A.



Suicidio della Virtus Lanciano, che negli ultimi dieci minuti getta al vento la possibilità di uscire vincente o quantomeno imbattuto dal "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. Passati in vantaggio nella prima frazione con il ritorno al gol di Manuel Turchi, i rossoneri andavano al riposo avanti 1-0 pur avendo costantemente sofferto gli attacchi dei locali. Nella ripresa il copione non cambiava, ma proprio quando Gautieri cominciava a toccare con mano un successo fondamentale arrivava il pari firmato Danilevicius. La beffa si completa al 90' esatto: svarione difensivo tra Leali e Scrosta, sopraggiungono gli attaccanti campani e proprio l'ex Improta firma il sorpasso e il 2-1 definitivo. Le "vespe" sognano sempre più un posto nei playoff, il Lanciano deve meditare sui tanti punti perduti principalmente per mancanza d'esperienza nel saper gestire e portare a casa il risultato. Sabato 17 al "Biondi" arriva il Bari, a pari punti con i rossoneri per via dei 7 punti di penalizzazione inflitti per il calcioscommesse.



In Seconda Divisione regna ancora l'incostanza nei risultati delle tre abruzzesi. Il Chieti si conferma squadra "corsara", vincendo a Reggio Calabria contro l'Hinterreggio per 1-0: decisivo il bomber De Sousa al 23' del primo tempo. Non una prestazione esaltante per De Patre e forse il pari era il risultato più giusto, ma ciò che conta è aver superato la sconfitta interna con il Teramo per affrontare l'imminente derby casalingo con L'Aquila. Proprio i rossoblu perdono la grande occasione di stabilirsi in zona playoff pareggiando 1-1 con il Melfi (Agnello è l'autore del gol che annulla il vantaggio lucano): il "Fattori" resta stregato per mister Ianni. Nonostante l'ottavo risultato utile consecutivo, musi lunghi nell'ambiente aquilano che probabilmente si aspettava di lottare per il vertice. Cade ad Aversa il Teramo di Cappellacci che non riesce proprio a dare continuità al suo torneo: finisce 1-0 per i campani, i biancorossi si rendono pericolosi solo nel recupero. Quarta sconfitta in cinque partite, Campitelli invita tutti, dai giocatori ai dirigenti, ad un lavoro più concreto e determinato. La delusione è forte, ma Cappellacci non è in discussione, almeno per il momento.



Undicesima di andata in Serie D e tra le 4 nostre corregionali sembra potersi togliere delle soddisfazioni la sola Amiternina, che ieri è riuscita nella grande impresa di vincere al "Conero" per 3-2 confermandosi mina vagante per le formazioni che ambiscono ai primi posti. Per ben 2 volte l'Ancona era riuscita a recuperare lo svantaggio, ma al 87' Lenart regalava i tre punti agli scoppitani, che volano a 17 punti. Pesanti battute d'arresto per l'Angolana a Jesi (0-3) e per il San Nicolò (1-4 a Macerata): Miani si lamenta della terna arbitrale rea di non aver annullato la prima rete jesina, a nulla serve la cura Cifaldi per i teramani che inanellano la settima sconfitta consecutiva. Ennesimo stop anche per il Celano, battuto a domicilio dall'Isernia per tre reti a due: la classifica comincia a farsi veramente complicata per i marsicani.



In Prima Categoria termina 1-1 il big match tra Real Tigre e Borrello: al vantaggio vastese siglato da Ferrazzo risponde Mainella nel secondo tempo. Ne approfitta la Casolana, per la prima volta solitaria in testa alla classifica grazie alla "tennistica" vittoria contro lo Scerni (6-2, tripletta di Di Bari). Vince 1-0 a Quadri il Fossacesia, aiutato anche da un calcio di rigore fallito dai padroni di casa: continua l'inseguimento ai vertici della graduatoria. Non va oltre l'1-1 il Real San Salvo a Torino di Sangro, mentre si rialza il Real San Giacomo che regola 3-1 il Trigno Celenza. Non è un periodo felice per il Monteodorisio che si vede rimontare da 1-0 a 1-2 a Castelfrentano nei minuti finali: di Raimondi la rete per gli ospiti. Tante emozioni nel 3-3 tra Casalbordino e Orsogna, termina pari anche in Audax Palmoli - Fara San Martino (1-1).



Siamo solo all'ottava di andata, ma in Seconda Categoria sembra già in piena fuga lo Sporting San Salvo, che sconfigge 3-1 un buon Gissi ma può gioire anche dell'inopinata sconfitta casalinga del Furci (1-2) contro l'ottimo Torrebruna di queste ultime giornate. Lo scontro playoff se lo aggiudica il Cupello United che vince 1-0 a Fossacesia, passeggia 4-1 il Roccaspinalveti a Pollutri, precipitato a fondo classifica. L'Incoronata fallisce la prova del nove a Fresa (1-2), cade in casa la Mario Turdò contro il San Buono (0-1). Nel prossimo turno match di cartello United Cupello - Furci, mentre il Torrebruna proverà a stupire anche contro la capolista Sporting San Salvo.



In Terza Categoria Vasto si passa da quattro capoliste ad una sola, la Valle Treste Liscia, vittoriosa 2-1 con il Real Montalfano. Vincono in trasferta la Casalese e il Carunchio, che riesce così a conquistare i primi punti in questo torneo cedendo l'ultima posizione proprio alla formazione sconfitta, il Real Alto Vastese. Il Lentella deve accontentarsi del 2-2 sul campo della Virtus, pareggiano 1-1 Dinamo Roccaspinalveti - Guilmi e Carpineto - Casalanguida.



Con le gare di Bacigalupo e Virtus Vasto rinviate nel campionato Allievi Regionali per concomitanza con l'arrivo delle reliquie di Giovanni Paolo II nella chiesa di San Paolo (adiacente al campo da gioco) e conseguente grande afflusso di fedeli, l'attenzione è andata interamente ai Giovanissimi. Anche qui si è incappati in un rinvio: non si è giocato il match tra Spal Lanciano e Virtus Vasto, i locali si sono infatti presentati in largo ritardo, oltre il tempo consentito d'attesa. Si attende la decisione del Giudice Sportivo in merito. Prima sconfitta stagionale per la Bacigalupo sul temibile campo del Penne. Termina 1-0 per i locali grazie alla rete di Di Simone, tanto rammarico per i "Lupi" nel non essere stati in grado di sfruttare le tante occasioni per pervenire al pareggio fallite nella ripresa: c'è bisogno di più cattiveria sotto porta, specialmente in partite ostiche come queste.



