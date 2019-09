Il lungomare Nord frana. Scoperta la causa: è l'acqua che scende dal costone orientale di Vasto. Unita all'erosione marina ha effetti devastanti. Si allargano gli smottamenti al di sotto della passerella che affaccia sul Monumento alla Bagnante.

Ormai la zona è sempre più instabile e pericolosa. E la frana si allarga di giorno in giorno. Non è il mare il problema principale, ma l'acqua che scende dal costone orientale a getto continuo scavando il terreno e creando il vuoto sotto il piano di calpestio, su cui anche in questi giorni, incuranti del rischio, molte persone si avventurano in passeggiate estremamente pericolose. Anche perché non c'è più traccia della rete provvisoria che il Comune aveva sistemato per interdire l'area a rischio.

"Ho chiesto all'Ufficio servizi di fare in modo che quel tratto di lungomare sia davvero inaccessibile, evitando rischi per l'incolumità delle persone", dice Marco Marra, assessore comunale ai Lavori pubblici. "Per rimettere a nuovo la passeggiata servono 350mila euro. Questo il costo preventivato, ma potrebbe salire, vista la necessità di consolidare il terreno sottostante".

Priorità - Insieme all'ampliamento di via San Rocco e al recupero dell'ex asilo Carlo Della Penna, è una delle opere prioritarie dell'amministrazione comunale. Ma i soldi non ci sono. Con 500mila euro di mutui, il Comune eseguirà i lavori in via San Rocco e poco altro. Per il Carlo Della Penna si punta sul project financing: progetti e capitali privati per la ristrutturazione e la gestione. Ma all'ingresso degli imprenditori si oppone Carlo Centorami, pronipote del filantropo vastese e responsabile dell'associazione Vasto libera, che ha raccolto oltre mille firme a sostegno del no. Quale che sia la soluzione definitiva, non potrà mai essere la completa privatizzazione della vecchia scuola di via Madonna dell'Asilo, visto che nell'atto di donazione l'edificio è vincolato a finalità di pubblica utilità.

Per il lungomare, invece, al momento non ci sono soldi. Di conseguenza neanche tempi certi d'intervento.