La San Gabriele Volley vince la sfida contro l'Orsogna e vola al 4° posto nel campionato di serie C. Una sfida che sulla carta sembrava proibitiva, vista la forza della formazione ospite, ma che Mariani e compagne hanno saputo vincere pur soffrendo molto.

Alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele finisce 3-0 per le vastesi, al termine di un match avvincente e combattuto. I parziali dei set (25-23/25-15/25-23), la dicono lunga sulla qualità delle due squadre che si sono affrontate. Le vastesi hanno sofferto perchè non sono riuscite a dare continuità al loro gioco, eccezion fatta per la seconda frazione.

Il punto di forza delle padrone di casa è stato certamente la difesa, con De Lena, Mariani e De Marinis pronte a difendere i colpi della schiacciatrice avversaria Lara Pomponio, di gran lunga la migliore attaccante dell'intero girone. Nota dolente la ricezione, che ha consegnato troppo spesso palloni sporchi alla palleggiatrice, impedendole di giocare proficuamente con i centrali.

Non sono mancati, come nelle ultime uscite, gli errori in battuta e in attacco, che non hanno permesso un'agevole conduzione del match. Nelle fila della San Gabriele c'è stato l'esordio di un'altra ragazza del '98, Claudia Celenza, che ben si è comportata in campo. Il segno di come questo gruppo, guidato da Caterina De Marinis in campo e da Ettore Marcovecchio e Maria Luisa Checchia, possa andare molto avanti, migliorando partita dopo partita, per centrare nel miglior modo possibile la permanenza tranquilla in serie C.

Ora le ragazze vastesi sono attese sabato prossimo dalla trasferta di Montesilvano.