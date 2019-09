Ancora una vittoria per le ragazze della Pro Vasto femminile, impegnate nel campionato di serie C. Nella trasferta contro la Torrese arriva un netto successo per 5-1, che si aggiunge a quello di domenica scorsa nella gara casalinga con il Pizzoli.

Le cose si mettono subito bene per le vastesi, che già nel primo tempo si impongono grazie ad un tiro da fuori area di Di Foglio che va ad infilarsi sotto la traversa per il vantaggio. E' Serra a trovare il raddoppio con una deviazione sottomisura che va ad infilarsi nella porta della Torrese. Ci provano un po' tutte le vastesi, ed è Tiberio a sfiorare di poco il terzo gol.

Nella ripresa la Pro Vasto dilaga, con una doppietta della Di Francesco e una rete della solita Mazzatenta. Sul 4-0 c'è anche tempo per il gol della bandiera delle padrone di casa. Terza gara e Pro Vasto ancora imbattuta, per una stagione, contando anche il passaggio del turno in Coppa, che diventa sempre più interessante, partita dopo partita.

Ora le ragazze del presidente Pierino Tumini torneranno in campo domenica prossima, sul terreno di gioco del campo sportivo "Ezio Pepe" dell'Oratorio Salesiano di Vasto, ospitando la Womens Soccer Hatria.