Il prossimo 14 novembre il gruppo Nippon Sheet Glass organizza la seconda Giornata Mondiale della Sicurezza. Verrà svolta in tutti gli stabilimenti del gruppo Nsg in ogni parte del mondo "e sarà l'occasione -spiega Graziano Marcovecchio- per riaffermare a tutto il personale e ai nostri fornitori che la sicurezza di ognuno rappresenta, sempre e in ogni attività, il primo risultato da cogliere".

A San Salvo il Safety Day sarà esteso a tutta la settimana in corso, nell'ambito del programma di miglioramento continuo della sicurezza. Numerose iniziative si svolgeranno negli stabilimenti Pilkington, Bravo e Primo. "Sarà anche un'ulteriore occasione -spiega Marcovecchio- per ricordare Michele Mastrippolito (il dipendente scomparso lo scorso luglio per un'incidente sul lavoro) con l'impegno a far si che non si verifichino mai più eventi fatali nel Gruppo NSG. Sarà, quindi, opportuno riflettere e discutere con tutto il personale su ciò che possiamo fare per rendere la nostra azienda ancora più sicura, concentrandoci in particolare sui comportamenti che giornalmente caratterizzano il nostro lavoro. E' dimostrato, infatti, che oltre l'80% degli incidenti si verifica a seguito di comportamenti non sicuri".

In questo periodo, inoltre, l'azienda ha promosso incontri tematici con le scuole superiori di San Salvo e Vasto, per consentire ai ragazzi del territorio di entrare in contatto col mondo aziendale e con i temi della sicurezza sul luogo di lavoro.

Marcovecchio conclude con un messaggio: nel Safety Day, "la sfida per ognuno sarà completare almeno un'azione concreta riguardante la propria sicurezza".