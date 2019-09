La musica de La Differenza viaggia sul web. Falcone & co. da qualche tempo sono molto attivi sui social network, oggi strumento fondamentale per la promozione della propria musica a meno di non essere quei 4-5 eletti nelle grazie delle major.

E così, se una volta si guardava ai dischi venduti, oggi si fa attenzione alle "visualizzazioni" su Youtube o ai follower su Twtitter. La Differenza ha appena superato la soglia 35mila, risultato di tutto rispetto per una band "semifamosa/semisconosciuta", come dicono loro.

Proprio sulla rete è stata lanciata l'iniziativa che porterà alla realizzazione del nuovo videoclip, in uscita nei prossimi giorni. Il brano è "Baciami se", ballata intensa e particolarmente significativa per la storia de La Differenza. Così i 5 musicisti abruzzesi hanno lanciato l'appello ai loro fan "inviateci il video di un vostro bacio". Ne sono arrivati oltre 300, da ogni parte del mondo, e in questi giorni fervono i lavori per montare il bacio più intenso degli ultimi anni.

In attesa di poter vedere il video di Baciami se, si può ascoltare il brano, in rotazione nelle radio italiane da venerdì scorso.