L'Incornata Vasto perde a Fresa 2-1 nella gara valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone H. I vastesi probabilmente sono scesi in campo meno concentrati degli avversari e hanno subito una battuta d'arresto dopo due vittorie consecutive.



La cronaca. I biancorossi partono bene e dopo pochi minuti colpiscono la traversa con una gran botta di Bevilacqua, ma il pallone rimbalza clamorosamente sulla linea di porta. Questo però non sarà l'unico legno colpito dagli ospiti, sul finire del primo tempo su una buona azione ne arriva un altro a portiere battuto, si va negli spogliatoi sullo 0 a 0.

Mister Budano all'inizio del secondo tempo manda in campo Trentino, la squadra ci prova, ma costeranno molto care due disattenzioni difensive grazie alle quali la squadra di casa trova i due gol. Nel finale di gara, al 91', Trentino trova il gol che accorcia le distanze. Da segnalare quest'oggi l'arbitraggio femminile che ha spezzettato il gioco, con qualche decisione dubbia, certamente apprezzata dal pubblico locale.



Fresa Calcio-Incoronata Calcio Vasto 2-1 (0-0)

Incoronata Calcio Vasto: Manfredi, Bevilacqua, Campitelli, Molino, Memmo, Butacu, Marcucci, Verrone, Madonna, Teti, Forgione. A disposizione Cupido, De Cristofaro, D'Adamo, Trentino, Calvano, D'ambrosio, Luongo. Allenatore Budano.