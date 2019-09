E' stata trasportata al Pronto Soccorso del San Pio di Vasto la signora S.M., 76 anni, che è stata investita nel pomeriggio mentre camminava lungo via San Michele. La donna si trovava sul marciapiede quando un'auto, nel compiere manovra in corrispondenza di un passo carrabile, l'ha travolta facendola cadere a terra.

E' stato un passante a prestarle i primi soccorsi, chiedendo l'intervento della Polizia Municipale. Sul posto si è portata una pattuglia che, verificata la situazione, ha allertato il 118. La donna, che fortunatamente non ha perso conoscenza, è stata trasportata al Pronto Soccorso. Da una prima osservazione dovrebbe presentare fratture in più punti del corpo, ma la sua prognosi non è riservata.

La Polizia Municipale si è occupata di effettuare anche i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.