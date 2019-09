Domani, martedì 13 Novembre, presso la Chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto, alle ore 18.00, il Dott. Fabio Zavattaro, giornalista Rai vaticanista, terrà una riflessione e testimonianza sul tema "Giovanni Paolo II e il mondo della comunicazione". L'iniziativa è ricompresa nell'ambito del Programma redatto per l'Esposizione della Reliquia del sangue del Beato Giovanni Paolo II.



Chi è Fabio Zavattaro. Nato a Roma il 2 novembre 1952. Dopo la laurea, ha avviato la sua carriera di giornalista professionista scrivendo per una piccola agenzia di stampa. Dal 1979, ha iniziato a collaborare con il quotidiano Avvenire occupandosi inizialmente di cronaca e politica estera e quindi, dal 1983, dedicandosi all'informazione vaticana. È rimasto ad Avvenire fino al 1991, raggiungendo la nomina di vicecaporedattore della redazione romana del quotidiano. Successivamente, è stato assunto in Rai, iniziando dalla radio, al Gr2.



Passa al Tg1 nel 1995, continuando ad occuparsi dell'informazione relativa alla Santa Sede. Quale inviato di Avvenire prima, e della Rai successivamente, ha seguito dal 1983 i viaggi del Papa, in Italia e all'estero, diventando uno dei vaticanisti italiani maggiormente accreditati. È stato il giornalista italiano più a contatto con la Santa Sede durante il periodo dell'agonia e della morte di Papa Giovanni Paolo II, così come per il conclave successivo, che nel 2005 ha visto l'elezione al soglio di Pietro del Cardinale Joseph Ratzinger, che ha assunto il nome di Benedetto XVI.



È autore e regista di molti documentari, tra i quali:

"Karol Wojtyla. Un Papa nella Storia".

"Teresa di Calcutta", realizzato in occasione della beatificazione di Madre Teresa.

"Benedictus XVI. Papa Joseph Ratzinger".

Ha scriito diversi saggi tra i quali:

"I santi e Karol. Il nuovo volto della santita'", Edizioni Ancora, 2004.

"Savino Pezzotta. I cattolici e la politica", Edizioni La Scuola, 2007.