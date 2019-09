Tutti nell’ultimo mese si chiedevano perché il Boca non vincesse più, la squadra grazie al suo presidente Zillotti le ha provate tutte e alla settima gara, complice il primo freddo, la squadra ha giocato con una freddezza tipica di questi ragazzi, bastava vedere gli occhi glaciali dei 18 sabato pomeriggio per capire che questa sarebbe stata la partita della svolta.



Arriviamo alla gara contro i neroverdi del l’Ozzano Tolara che in classifica ha ben 10 punti. I biancorossi scendono in campo con il classico 4-4-2 dove le assenze di Della Casa e Mariotti Gaetano (a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione) non si fanno sentire, anche grazie al ritorno in campo di alcuni big come Cantalicio, Maccione e Serafini, assenti nell’ultimo periodo a causa del lavoro. Il ballottaggio per il posto al fianco del bomber Russo, viene vinto da Mileno su Bozzelli e Zillotti e questa scelta si dimostrerà azzeccatissima, vista la grandissima prestazione del funambolo biancorosso.



La partita è subito in salita per i ragazzi di mister Colella (oggi sostituito dall’infortunato Mariotti Gaetano), visto che nei primi 15 minuti solo uno straordinario Giardino riesce ad impedire la rete per ben due volte agli ospiti, ma nulla può al 20’ quando il pallone arriva alla punta che da sola in area lo batte con un tiro preciso a fil di palo. In genere il gol subito demoralizzava la squadra, ma qui la reazione è stata veemente e dopo pochissimi minuti, una triangolazione fantastica iniziata da Crisanti con un passaggio per Mileno, che spalle alla porta, protegge la sfera e l’appoggia indietro a Serafini che di prima lancia lo stesso Crisanti, porta alla rete di Russo, che solo in area riceve lo splendido cross di Crisanti e batte il portiere dopo aver messo il pallone a terra con uno stop di petto.



Il pareggio galvanizza i biancorossi e al 30’ Serafini imbecca Mileno che di prima con un tacco al volo lancia Russo che riesce a saltare un difensore prima di essere steso in area. L’arbitro concede il penalty che Serafini trasforma senza problemi . il primo tempo termina con il vantaggio del Boca Punta Penna grazie soprattutto alla prestazione superlativa della difesa che non sono mai andati in difficoltà contro le punte ospiti.



La ripresa comincia però con qualche errore di troppo in disimpegno e su un disimpegno errato nel giro palla classico dei vastesi, la sfera finisce al numero 10 ospite che salta in dribbling stretto due uomini prima di piazzarla sul secondo palo dove Giardino non può nulla. Il pareggio ad inizio ripresa potrebbe tagliare le gambe a chiunque, ma non a questa squadra, affamata di vittorie e passano circa dieci minuti, prima che un lancio di Serafini imbecca Russo che salta due uomini in area e calcia con un diagonale preciso sul secondo palo e rimette la gara a favore del Boca. Forse il 3-2 sembrava bastare per i biancorossi ma al 30’ un pallone vagante arriva nuovamente al numero dieci nero verde, che salta di netto un uomo e calcia forte nell’angolino basso segnando la rete del 3-3 a dieci minuti dalla fine.



Passano altri due minuti e un lancio ospite taglia la difesa in due, consentendo alla punta di ritrovarsi a tu per tu con Giardino, che però riesce ad ipnotizzarlo e devìa in angolo, sul quale un difensore ospite ha la palla del pareggio sulla testa, ma ancora una volta Giardino riesce con la mano di richiamo a toccare e in un secondo momento a bloccare il pallone. Questo momento di Black-out durato circa cinque minuti, termina nel migliore dei modi, quando Di Fabio lancia sulla fascia Crisanti che salta un uomo e tira sul secondo palo, sul quale è appostato Ricci, il pallone diviene una saponetta impazzita per il portiere ospite e lo stesso Ricci ne approfitta per soffiargliela dalle mani e segnare la rete del 4-3 a due minuti dal termine, facendo esplodere la gioia dei numerosissimi supporter biancorossi accorsi al “Bernardi”.



La gara sembra ormai finita, ma bomber Russo aveva promesso la tripletta al suo mentore Bozzelli nella classica cena pre-gara, dove viene caricato a dismisura prima di uscire per vivere la movida bolognese senza mai esagerare e Cantalicio su un lancio lungo esce prima con un colpo di testa e poi palla al piede, proprio come Cannavaro al 120’ di Italia-Germania nel Mondiale 2006, appoggia quindi la sfera ad un liberissimo Crisanti sulla sinistra che si accentra prima di mettere un pallone perfetto sulla testa di Russo che non ha dovuto nemmeno saltare per segnare la rete del definitivo 5-3 per i biancorossi.



Il bomber Russo, dopo la stupenda sorpresa ricevuta in serata, ci tiene a dedicare la tripletta anche al grandissimo Enea “conte” Menna, che prima della gara lo ha chiamato per caricarlo e chiedergli la vittoria. Ricci, l’ala destra dei biancorossi che finalmente si è sbloccata, vuole dedicare il suo primo gol stagionale a sua mamma e noi ci auguriamo che il cammino intrapreso nella cena pre-gara possa continuare nel prosieguo della stagione, portando ad altre prestazione fantastiche per la giovane ala napoletana, messa in discussione da qualcuno che il calcio non sa nemmeno cosa sia.



Piccolo retroscena, la partita è iniziata dopo una promessa della squadra alla dirigenza: “Affiliamo due-tre vittorie consecutive e andiamo a vincere anche questo campionato”, questa frase ha caricato oltremodo ogni componente, anche quelli che sono finiti in tribuna, isolati da chiunque! Bene, la prima c’è, ora surriscaldiamo il mese di novembre e mettiamo la freccia, i sorpassi sulle avversarie stanno per arrivare.



Boca Punta Penna (4-4-2): 12 Giardino S; 23 Mariotti F, 6 Cantalicio, 3 Maccione, 27 Villani; 22 Ricci, 13 Serafini, 86 De Gregorio (C), 24 Crisanti; 15 Mileno, 18 Russo. A disp: 8 Di Fabio, 9 Zillotti, 11 Giardino L, 19 Panerai, 83 Brindisi, 99 Bozzelli. Dirigenti: Mariotti G, Palazzo, Tana.



Nel campionato di Calcio a 7 gli uomini di mister Tana conquistano la terza vittoria in quattro gare, ribaltando lo 0-2 contro il Lady Vina con cui si era chiusa la prima frazione, con un perentorio 3-2 ottenuto all’ultimo minuto grazie al tap-in vincente con il tacco di Bozzelli, -che nell’occasione ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un taglio sulla testa dovuto allo scontro con un difensore- e alle reti straordinarie di Crisanti con un bolide da metà campo che toglie le ragnatele dal sette e da quella del solito Russo che salta tre uomini prima di battere il fortissimo portiere ospite, autore di almeno 8 interventi decisivi su Russo, Bozzelli, Tana e Mariotti. Da annotare che negli ultimi 30secondi, con il Boca in inferiorità numerica, Zillotti ha salvato il risultato con una parata spettacolare. Con questa vittoria il Boca Punta Penna sale a 9 punti e ha messo nel mirino la prima posizione e la promozione.



Boca Punta Penna (3-1-2): 1 Zillotti; 13 La verghetta S, 24 Crisanti, 7 Tana; 23 Mariotti F; 99 Bozzelli, 18 Russo.



Entrambe le vittorie, vengono dedicate al primo tifoso biancorosso, Rolando Garau, nonché autore dell’inno ufficiale del Boca Punta Penna che trovate a questo link, cantato live dallo stesso cantautore con la partecipazione di alcuni ragazzi della squadra, nella festa del Boca Punta Penna tenutasi quest’estate a Vasto in Piazza Caprioli, vera roccaforte e quartier generale dei biancorossi!



Michele Bozzelli