Entra nel vivo la campagna per le primarie del centrosinistra. Questa sera su Sky, alle 20.30, ci sarà il confronto televisivo tra i cinque candidati: Pier Luigi Bersani, Matteo Renzi, Nichi Vendola, Bruno Tabacci e Laura Puppato.

Il confronto all'americana, con 1 minuto e 30 secondi a disposizione per ogni candidato ad ogni risposta, sarà trasmesso su Sky Tg 24 e su Cielo (quindi anche in chiaro).

Le regole prevedono risposte di un minuto e mezzo per ogni sfidante su quattro temi, scelti dal conduttore, con dei bonus limitati per replicare. Alla fine del dibattito ci sarà un appello per ciascuno, sempre della durata di un minuto e mezzo.



In studio ci sarà un pubblico formato da un numero uguale di sostenitori dei cinque candidati e un supporter per ogni aspirante premier rivolgerà una domanda a un altro candidato.

E tra i sostenitori di Matteo Renzi ci sarà il vastese Domenico Molino, che in questi giorni è stato impegnato nella raccolta delle adesioni per le primarie per la leadership del centrosinistra.