Continua la guerra tra tifosi a Vasto Marina. Domenica scorsa, dopo la vittoria dell'Inter a Torino, era toccato agli juventini, ora gli sberleffi toccano ai milanisti.

La squadra di Allegri non risce proprio a ingranare la marcia giusta. Brucia la sconfitta di ieri con la Fiorentina, che ha espugnato San Siro: 1-3 il risultato finale. Per i rossoneri, la classifica piange. In 12 partite hanno raggranellato miseria di 14 punti in classifica, 17 in meno della capolista Jiuventus.

E ora gli juventini si vendicano.

La scorsa settimana aveva aperto il cancello di casa e aveva trovato un cero di quelli che si mettono davanti alle tombe. A fargli un regalo poco gradito era stato di Valerio Di Paolo, sostenitore del Milan. Stavolta Nicola Tolentino, tifosissimo bianconero, risponde con una cassa da morto nera e due cornetti rossi: "Al bar Ferrari ho allestito la camera ardente del Milan".

Il campionato è ancora lungo. La guerra tra tifosi continuerà.