"Si divertono tantissimo ma fanno le cose seriamente". Lo ha detto il loro collega musicista Fabio Tumini, e c'è da crederci. Loro sono i Backtheory, band sansalvese molto interessante, che sta sfornando ottimi lavori uno dopo l'altro.

E' stato pubblicato oggi il videoclip di "Under this rags", brano estratto dal primo album "Don't Throw out the window" (Copro Records/Casket Music - UK). Il protagonista è Chubby Man, fantomatico supereroe che si aggira per la città.

La regia del video è di Giuseppe Gio' Martinelli.

Backtheory

Fabio "Kai" Gaspari

Giuseppe "Duplo" Boccia

Marcello "Marky" Raspa

Patrik Ottaviano