Sabato presso il Palasablanico di Loreto si è giocata la quinta giornata del campionato di calcio a 5 serie C2, in campo Penne C5 contro Asd Virtus Cupello C5, la partita è terminata con il risultato di 3-3. Si è trattato di una gara che è' stata giocata da entrambe le squadre in maniera molto attenta per evitare errori che le potessero penalizzare. Al 18' è il Penne a passare in vantaggio dopo un buona azione, neanche il tempo di mettere la palla al centro che con uno splendido calcio d'inizio la Virtus pareggia con Mileno appostato sul secondo palo a correggere il tiro di Marco Tiberio. Prima della fine del primo tempo c'e' da segnalare l'occasione sciupata dallo stesso Tiberio per il raddoppio.



Nel secondo tempo la gara è identica alla prima frazione, la Virtus produce gioco ma sempre stando attenta alla parte difensiva, anche i padroni di casa in qualche occasione arrivano alla conclusione ed è bravo Francesco Sputore ad evitare la rete, ma non puo' nulla quando al 14' in area la palla resta sotto il piede di Tiberio e un avversario è bravo e lesto ad approfittarne e da due passi trafigge l'incolpevole portiere ospite.

La Virtus inizia a pressare l'avversario alzando il baricentro offensivo e creando alcune occasioni da rete con Mileno e Perazzoli ed è proprio quest'ultimo che al 20' su un calcio di punizione mette il pallone sotto il sette per il 2-2. Il Penne aumenta la pressione per vincere la partita e crea diversi pericoli alla retroguardia rosso blu, al 25' su un tiro sul secondo palo un avversario devia con la mano e mette la palla in rete, ma il goal viene giustamente annullato. Tre minuti più tardi è ancora il Penne che approfitta di una indecisione del portiere Sutore, autore comunque di un'ottima prestazione, e segna la rete del 3-2 al 28'.



Per la Virtus sembra essere l'ennesima giornata negativa dopo un'ottima gara da parte di tutti gli uomini di Porfirio, ma al 30', all'ultimo minuto Perazzoli ruba palla a centro campo, imbuca per Scafetta che dopo aver controllato la sfera si ritrova a tu per tu con il portiere avversario e la mette in rete per il definitivo 3-3 facendo esplodere la panchina ospite.



I tre minuti di recupero assegnati dal direttore di gara sono un assedio avversario verso la porta ospite, ma la Virtus con forza riesce ad evitare il ko e portare a casa un punto prezioso per il morale e per la classifica. Sabato la squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutte e tutti si augurano che questo punto possa essere di incoraggiamento per una vittoria e che sia l'inizio di una grande stagione.