Perdere 85-0 ed uscire dal campo col sorriso sul volto e tra gli applausi del pubblico. E' la magia del rugby, sport nobile, che sta conquistando sempre più l'attenzione dei vastesi. Oggi, sul campo sportivo di San Salvo Marina, era in programma la sfida del campionato juniores tra la formazione del Vasto Rubgy e i piccoli campioni de L'Aquila Rugby. Solo a sentire il nome della squadra aquilana, punto di riferimento della palla ovale abruzzese e italiana, tremano le gambe.

Se poi si pensa che i biancorossi hanno iniziato a praticare questo sport appena due mesi fa e invece tra le fila degli aquilani ci sono molti ragazzi che giocano in nazionale, ecco che si capisce quale valore avesse la gara. I baby Arciglioni hanno retto bene. Alla vigilia si pensava in un passivo molto superiore rispetto all'85-0 che è venuto fuori. Quello che conta era stare in campo con orgoglio e cercando di apprendere tanto dai coetanei che praticano il rugby da tanto tempo.

A fine gara, poi, l'abbraccio tra le due formazioni è stato emozionante per chi era in campo e chi applaudiva dagli spalti. Per le vittorie c'è tempo, con fatica e sacrificio, come ripete sempre il tecnico Massimiliano D'Onofrio, arriveranno.

Nella videogallery alcuni momenti del match tra Vasto Rugby e L'Aquila Rugby.