Michael e i F.A.M.E. cantano

Piccolo brivido all'inizio dell'esibizione dei F.A.M.E. a "Ti lascio una canzone". I giovanissimi talenti della musica non sentono bene l'orchestra e quindi sbagliano l'attacco del pezzo scelto per loro questa settimana, "Quella carezza della sera" dei New Trolls. Così il maestro De Amicis fa ripartire l'esecuzione e poi va tutto a gonfie vele.

Il quartetto di cui fa parte il vastese Michael Zappitelli esegue molto bene il celebre brano, riuscendo ad esprimersi al meglio. Alla fine della canzone è lo stesso maestro a far loro i complimenti perchè sono riusciti ad esprimersi con le 4 voci distinte che hanno creato la giusta polifonia.

Complimenti anche dai tre giurati ma un voto che non permette a Michael & co. di conquistare la vittoria della puntata. Michael, come sempre, è stato molto sicuro di sè durante l'esibizione, mostrando grandi capacità canore. Il talento non gli manca di certo, e durante queste settimane sta continuando a studiare e prepararsi al meglio per le esibizioni settimanali e per cercare di portare avanti un brillante percorso nel mondo della musica.

Il programma condotto da Antonella Clerici sta andando verso le battute finali. L'auspicio di Michael e di tutti i suoi sostenitori è di poter raggiungere il miglior risultato possibile ma soprattutto di imporsi come uno dei talenti da tenere d'occhio nei prossimi anni nel panorama musicale italiano.