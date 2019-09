La Vastese 1902 rafforza il suo primato in classifica conquistando un brillante successo esterno sul campo della Spal Lanciano. Finisce 4-0, con le reti di Napolitano, Alberico, che realizza una doppietta e capitan Mario Luongo.

Una partita facile sulla carta che però non era di certo iniziata nel migliore dei modi, nel primo tempo infatti, sul risultato di 0-0, Marconato aveva parato un calcio di rigore assegnato dall'arbitro alla Spal e battuto da Spadano. Al 42' è arrivata la rete di Napolitano dalla distanza, il difensore è stato schierato a centrocampo per le assenza di Vicentini e Avantaggiato. Poi nella ripresa la doppietta di Alberico, entrato a inizio secondo tempo al posto di Aquino, mentre a chiudere i conti ci ha pensato il capitano Mario Luongo.

Per la squadra di mister Vecchiotti è l'ennesimo successo con un risultato rotondo, quarta vittoria consecutiva, che lancia la Vastese da sola in testa alla classifica del campionato di Promozione con 28 punti. Tra Acqua&Sapone e Castiglione Valfino è infatti finita in pareggio, con il risultato di 2-2. Domenica prossima alle 14.30 all'Aragona arriva il Lauretum.

Nella fotogallery le immagini di Angelo Mirolli.

Tabellino

Spal Lanciano- Vastese 0 - 4 (0-1)



Reti: 42’ Napolitano, 50’ e 68’ Alberico, 72’ Luongo



Spal Lanciano: D’Amario, Marfisi, Pinotti, Ciarella, Di Camillo, Mezzanello, Cianci, Melchionna, Sferrella, Spadano, Giardino (70’ Salvatore). Allenatore Memmo



Vastese: Marconato, La Guardia, Piermattei, Luongo, Irmici (70’ Vino), Baldini, Della Penna (63’ Sputore), Napolitano, Aquino (46’ Alberico), Soria, Di Santo. Allenatore Vecchiotti



Arbitro: Gilberto Gregoris di Pescara (Di Salvatore di Avezzano e Boffa di Chieti)



Ammoniti: Aquino



Note: 8’ Marconato para un rigore a Spadano

Risultati. Acqua&Sapone-Castiglione Valfino 2-2, Flacco Porto Pescara-Folgore Sambuceto 2-2, Lauretum-Tre Ville 1-1, Sambuceto San Paolo-Caldari 7-0, Spal Lanciano-Vastese 0-4, Val di Sangro-Amatori Passo Cordone 3-0, Virtus Cupello-Penne 3-1, Virtus Ortona-Moscufo 0-0, Vis Ripa-Torrese 2-0.

Classifica. Vastese 28, Acqua&Sapone 26, Virtus Ortona 24, Amatori Passo Cordone e Lauretum 22, Sambuceto San Paolo 21, Castiglione Valfino 19, Moscufo, Virtus Cupello e Vis Ripa 18, Val di Sangro 17, Folgore Sambuceto 16, Torrese e Tre Ville 13, Flacco Porto Pescara 9, Penne 7, Spal Lanciano 2, Caldari 0.

Prossimo turno, domenica 18 novembre ore 14.30. Amatori Passo Cordone-Vis Ripa, Caldari-Spal Lanciano, Castiglione Valfino-Sambuceto San Paolo, Flacco Porto Pescara-Virtus Ortona, Folgore Sambuceto-Acqua&Sapone, Moscufo-Val di Sangro, Penne-Torrese, Tre Ville-Virtus Cupello, Vastese-Lauretum.