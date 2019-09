La Tcm Group Bts San Salvo è senza dubbio la squadra rivelazione del campionato di pallavolo di serie C. Ieri i ragazzi allenati da Peppe Del Fra hanno ottenuto una vittoria con una grande prova di carattere sul campo del Jurassic Volley Chieti.

Sotto per due set a zero la Bts ha saputo capovolgere la situazione andando a conquistare una vittoria che vale il secondo posto in classifica alle spalle dell'imbattuto Agnone. La squadra teatina era molto ostica, con un sestetto composto da giocatori esperti (il nome indica anche un'età abbastanza alta) con un passato nelle serie superiori. Ecco quindi, che il giovane gruppo del presidente Natale ci ha messo un po' per trovare le giuste contromisure.

Mister Del Fra ci ha messo del suo, effettuando i giusti cambi che hanno permesso ai suoi di recuperare i due set di svantaggio e poi vincere al tie-break. (25-20/25-18/25-27/18-25/9-15). Da segnalare la buona prova dei giovanissimi Di Rocco, come centrale e Ortolano nel ruolo di libero.

Ora, con la squadra che si trova nei piani alti della classifica, l'idea potrebbe essere quella di alzare un po' di più l'asticella e puntare a qualcosa di meglio che la salvezza dichiarata a inizio anno. Quando si vincono gare che sembrano ormai compromesse, così come è accaduto a Chieti, vuol dire che c'è un grande gruppo che può ambire a prestigiosi traguardi.