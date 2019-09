Il giovane denunciato per stalking "non è un mostro". Lo afferma Nicola Mastrovincenzo, avvocato del 19enne su cui indaga la polizia di Vasto.

Mastrovincenzo intende fare alcune precisazioni riguardo alla notizia, diffusa tramite un comunicato del Commissariato di via Bachelet: "S.P. non è assolutamente 'pluripregiudicato', non avendo riportato alcuna condanna penale, né avendo espiato pena alcuna a seguito di condanna penale.

Purtroppo la diffusione di tali notizie non veritiere ha creato un clima di tensione sociale deprecabile e sconsigliato per cui oggi S.P., colpevolizzato, fra l’altro, di essere 'partenopeo', si vede oggetto di ingiustificate minacce nei blog che hanno accompagnato il diffondersi della notizia stessa.

Nell’ormai deprecabile ed abusato sistema di giustizia spettacolo, delle due facce di cui normalmente si compone la verità dei fatti ne è stata riportata solo una, forse troppo frettolosamente; con ciò generando, ancora una volta, il famoso mostro da sbattere in prima pagina".

Mastrovincenzo sottolinea che il 19enne non è stato arrestato, come riportato erroneamente da qualche organo d'informazione, ma non da Zonalocale.it.