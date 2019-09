La BCC Vasto Basket si aggiudica il derby contro la Bls Lanciano e resta nelle posizioni alte della classifica del campionato di Divisione Nazionale C. Alla vigilia la sfida si presenta equilibrata. Nella quarta giornata il Lanciano ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale, mentre i biancorossi sono caduti sul campo della Geofarma Mola.

Due formazioni, quindi, a caccia di una nuova affermazione. E la sfida si dimostra sin da subito molto equilibrata. Il primo quarto è giocato punto a punto, con nessuna delle due squadre in campo che riesce a prendere il largo. Ci prova Massimo Di Lembo a costruire un mini-break per gli ospiti, che infatti chiudono la prima frazione avanti per 18-17.

Si torna sul parquet per i secondi dieci minuti e la musica non cambia. Nei frentani in grande evidenza Blaskovic, mentre per i biancorossi è Biagio Sergio a trascinare la squadra verso il vantaggio con cui si va al riposo lungo, 33-31. Gara in bilico quindi, con la seconda parte decisiva per la conquista della vittoria finale.

Al rientro in campo è ancora una sfida Blaskovic-Sergio, con il numero 4 della BCC Basket che continua a segnare canestri su canestri. Ma sono tutti i biancorossi a giocare bene, con i vari Dipierro, Marinaro, Di Tizio, che vanno a segno per incrementare il vantaggio. La terza frazione si chiude così sul 58-51 per gli uomini di coach Di Salvatore.

L'ultimo quarto si apre con i canestri di Cimini e Dipierro per arrivare a un margine di sicurezza. Anche capitan Ierbs contribuisce a portare avanti i suoi, con un vantaggio che arriva a superare i 10 punti. Ultimo giro di lancette con la BCC Vasto Basket avanti di 12 punti e con il Lanciano ormai tagliato fuori dai giochi.

Finisce 79-68, con i biancorossi che tornano a festeggiare insieme al numeroso pubblico vastese presente sugli spalti del Palazzetto di Lanciano.

Bls Lanciano - BCC Vasto Basket 68/79 (17-18/31-33/51-58/68-79)

Bls Lanciano: Blaskovic (19 punti), Carosella (2), Muffa (0), Martelli (16), Scavongelli (8), Castellucci (4), Di Emidio (11), Bomba (8), Giuliani (0), Di Matteo (0). Coach: Salvemini

BCC Vasto Basket: Sergio (22), Di Lembo (13), Cimini (5), Dipierro (21), Di Tizio (8), Marinaro (5), Ierbs (5), Di Paolo (n.e.), Maggio (n.e.), Salvatorelli (n.e.). Coach: Di Salvatore