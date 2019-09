Il Vasto Marina di Roberto Antonaci, alla prima in panchina tra le mura amiche, non può nulla contro la capolista Sulmona e perde 3-0 in casa all'Aragona. Arrivano tutte nel primo le reti degli ospiti che portano le firme di Scandurra, Proietti e Bolzan. Gli ospiti con questa vittoria, la decima consecutiva, consolidano la propria posizione al vertice, mentre i vastesi restano nella zona a rischio.

La cronaca. Al 10' gli ospiti sono già in vantaggio, una disattenzione di Catenaro favorisce Scandurra che si ritrova la palla tra i piedi e la mette alle spalle di Gaudino senza pensarci due volte. Il Vasto Marina prova a reagire e al 13' c'è un tiro di Nuzzaci che sorvola la traversa, un minuto dopo è ancora Nuzzaci a provarci, ma il suo sinistro finisce fuori. Al 19' il Sulmona raddoppia con Proietti che sfrutta al meglio un cross dalla destra di Bernardo. Al 26' gli ospiti vanno vicini al terzo gol, tiro di Bernardo, Gaudino para, ma non trattiene, sulla ribattuta Scandurra calcia da posizione ravvicinata, ma il portiere di casa para di nuovo. Al 29' ci pensa Bolzan a metterla dentro, dopo aver superato in slalom un paio di difensori avversari calcia sul primo palo e firma il tris. Al 35' Brack si distrae, Mucci ne approfitta, ma tira centralmente e Meo neutralizza.

La ripresa ricomincia con il Sulmona in avanti, al 4' Scandurra ci prova ancora, ma Gaudino c'è, poi un colpo di testa dell'attaccante finisce sul palo, al 9' un trio di Stivaletta dalla distanza va fuori, al 23' la punizione di Nuzzaci si perde sul fondo, al 27' gli ospiti potrebbero segnare il quarto gol, dalla sinistra Marciano mette al centro, ma Scandurra non coglie l'attimo e non riesce ad arrivare in tempo sulla sfera. Al 40' Di Nardo di testa impegna Meo che manda sopra la traversa.

Tabellino

Vasto Marina-Sulmona 0-3 (0-3)



Reti: 10' Scandurra (S), 19' Proietti (S), 29' Bolzan (S)

Vasto Marina: Gaudino, Benedetti V., Pili, Nuzzaci, Stivaletta (10' st Zara), Catenaro, Fasciani, D'Onofrio, Mucci (29' st Di Nardo), Fonseca (10' st Socci), Luciano. A disposizione Benedetti S., D'Alessandro, Galiè, Ciurlia. Allenatore Antonaci.

Sulmona: Meo, Cammino, Marciano, Calà Campana, Gasperini, Brack, Proietti (17' st Cau), Spigonardi (34' st Cissè), Scandurra, Bolzan (26' st Fanelli), Bernardo. A disposizione Bonanno, Di Mascio, Di Padova, Guardabascio. Allenatore Mecomonaco.

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano, assistenti Pellicciotta e Ferrante di Lanciano.

Ammoniti: Spigonardi (S), Cissè (S).



Risultati. Alba Adriatica-Sporting Ortona 2-0, Capistrello-Altinrocca 1-1, Casalincontrada-Santegidiese 1-1, Giulianova-Civitella Roveto 5-1, Francavilla-Rosetana 0-1, Guardiagrele-Torrese 0-2, Montorio 88-Pineto 2-1, San Salvo-Miglianico 1-0, Vasto Marina-Sulmona 0-3.



La classifica. Sulmona 32, Giulianova, Montorio 88 25, Civitella Roveto 24, Pineto, Altinrocca, Capistrello 21, San Salvo 19, Miglianico 16, Santegidiese, Sporting Ortona, Rosetana 15, Vasto Marina, Guardiagrele, Torrese, Alba Adriatica 12, Francavilla, Casalincontrada 9.

Prossimo turno, domenica 18 novembre ore 14.30. Altinrocca-Vasto Marina, Casalincontrada-Guardiagrele, Civitella Roveto-Francavilla, Miglianico-Alba Adriatica, Pineto-Giulianova, Rosetana-Sulmona, Santegidiese-San Salvo, Sporting Ortona-Montorio, Torrese-Capistrello.