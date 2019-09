Il Vasto Marina di mister Roberto Antonaci sfida in casa all'Aragona oggi alle 14.30 la capolista Sulmona, squadra che ha 29 punti in classifica, ha vinto 9 partite, ne ha pareggiate 2 e ha perso solo una volta in questa stagione. Gli ospiti hanno in rosa elementi di spessore come il bomber Scandurra, Calà Campana, Cau, per loro si tratta di una buona occasione per staccare le inseguitrici.



Per i padroni di casa, che sono quintultimi con 12 punti, è importante fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione prima possibile. Ad arbitare l'incontro sarà il singor Gabriele Scatena di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Pellicciotta e Ferrante di Lanciano.