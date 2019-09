Nel Gran Premio di Valencia, categoria Moto2, ultimo appuntamento della stagione, vince Marc Marquez, undicesimo posto per il vastese Andrea Iannone, partito decimo, che con questo piazzamento si classifica al terzo posto nel mondiale davanti a Luthi.

Lo spagnolo, nuovo campione del mondo, sul finire della seconda sessione di prove libere, ha provocato la caduta di Simone Corsi. Marquez è stato così penalizzato dalla direzione di gara ed è partito dall'ultima posizione andando a vincere la gara.

Per Iannone questa è stata l'ultima gara in Moto2, l'anno prossimo infatti passerà in Moto Gp, in sella alla team satellite della Ducati. In classifica Marquez chiude a 324 punti, seguito Espargarò a 268, Iannone a 193, Luthi a 190 e Redding a 160.