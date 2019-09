"Occorrono investimenti in settori strategici per far ripartire l'Abruzzo". E' il segretario della Cisl Raffaele Bonanni, ospite del convegno organizzato dall'associazione Impresa&Territorio, ad indicare alcuni dei punti strategici necessari per uscire dalla crisi.

Il convegno, introdotto dall'organizzatore Fabio Travaglini, si è tenuto presso l'aula magna dell'Ipsia di San Salvo. Prima di Bonanni è stato il presidente della Camera di Commercio di Chieti, Silvio Di Lorenzo, a presentare due progetti importanti su cui si sta lavorando. Il primo è quello della Costa dei Trabocchi, inteso come sistema turistico che coinvolga un intero territorio. Poi il Campus Automotive, su cui il dibattito politico è ancora acceso. "E' necessario che la nostra provincia faccia innovazione -ha detto Di Lorenzo- anche perchè abbiamo il secondo polo metalmeccanico in Italia. Noi andiamo avanti, chi si opporrà verrà travolto".

E' stata poi la volta dell'abruzzese Bonanni. "Dobbiamo farci sorreggere da un nuovo clima che solo noi possiamo generare, focalizzando l'attenzione su cose da avere come obiettivi per piegare le istituzioni sul fare le cose che realmente servono". Bonanni parla anche del riordino delle province. "La cosa strana non è ridurre le province ora. Mi chiedo come sia stato possibile -dice riferendosi a Pescara e Chieti- avere una provincia a 10 chilometri dall'altra".

Si parla poi delle infrastrutture, con due esempi. "C'è il progetto europeo per una sorta di croce del trasporto ferroviario. Le due direttrici sono Lisbona-Kiev e Palermo-Amburgo. Oggi la dorsale adriatica è taglaita fuori. E' necessario che le regioni Marche-Abruzzo-Molise-Puglia lavorino affinchè si trovino imprese che, con la formula del project financing, possano finanziare la realizzazione dell'alta velocità. Sarebbe un vantaggio per le imprese stesse e per i cittadini".

Impossibile non parlare dei porti. "Senza guardare i campanilismi, è necessario avere un porto che sia funzionale e che possa accogliere grandi traffici. Solo così si possono risparmiare giorni nei trasporti, dimezzare i costie rendere le nostre merci più appetibili".

Interventi apprezzati dai presenti a dagli studenti, che poi hanno approfittato per rivolgere al segretario Bonanni sulla situazione attuale dell'Italia e su quello che sarà il loro futuro. Al termine degli interventi sono poi stati consegnati i premi "Faro d'Abruzzo 2012" ai relatori, a cui si è aggiunto il consigliere di amministrazione della Rai Del Laurentiis, al professionale di San Salvo e alla Caritas Diocesana.