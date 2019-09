La prima sconfitta stagionale rimediata a Mola di Bari è stata già messa in archivio. Non prima di aver analizzato a fondo il match contro la Geofarma e in particolare il secondo e terzo quarto in cui la BCC Vasto Basket ha subito fin troppo l'iniziativa degli avversari.

Coach Di Salvatore è uno che prepara le partite curando ogni dettaglio. E così è stato anche durante questa settimana, ponendo la giusta attenzione soprattutto sulle collaborazioni offensive. Questa sera ci sarà il primo derby della stagione, in casa della Bls Lanciano. La squadra frentana domenica scorsa ha conquistato i primi due punti in classifica.

Sarà partita vera, tra due formazioni che con diverse motivazioni vorranno conquistare l'intera posta in palio. Tutti a disposizione gli uomini del roster biancorosso. Stando alle ultime uscite il quintetto base dovrebbe essere composto da Dipierro, Di Lembo, Marinaro, Di Tizio e Sergio, con Ierbs, Cimini e Di Paolo, oltre agli altri giovani di turno, pronti a dare manforte.

Palla a due alle 18 al palazzetto comunale di Lanciano, con molti tifosi biancorossi, vista la vicinanza della sede di gara, pronti a sostenere la squadra dagli spalti. E, con la concomitante sfida di calcio tra Spal Lanciano e Vastese, sarà una giornata all'insegna di un sano confronto a tutto campo tra le due città.